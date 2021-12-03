Болельщики «Динамо» присоединятся к акции в поддержку фанатов ЦСКА

Объединение болельщиков московского «Динамо» присоединится к акции в поддержку фанатов ЦСКА в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА — «Зенит» получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением, считаем необходимым также покинуть трибуну D после первого тайма матча с «Уфой». Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас! Фанат не преступник! Одна жизнь — одна команда!» – говорится в заявлении объединения болельщиков «Династия».

Ранее к акции присоединились «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Крылья Советов» и другие команды РПЛ.

После матча ЦСКА — «Зенит» (0:2) полиция начала задерживать болельщиков москвичей. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.