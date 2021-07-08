Соболев рассказал о возвращении в «Спартак» после Евро-2020
Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о возвращении в команду после чемпионата Европы. По его словам, физически он не очень устал, а в моральном плане нужно было отдохнуть.
«Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться, — приводит слова Соболева пресс-служба клуба. — Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично, мне понравилось. Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало, а вот морально отдохнуть было нужно. На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться».
Кроме того, Соболев рассказал о разговоре с новым главным тренером «Спартака» Руем Виторией.
«После занятия главный тренер подозвал меня, Зобнина и Джикию, объяснил, что поначалу будет тяжеловато, но через несколько дней все должно быть нормально: подтянемся к остальным, — отметил Соболев. — Впереди интересный сезон, сколько я забью — второй вопрос. Главное желание — завоевать титул и поднять трофей над головой».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-07-08-aleksandr_sobolev_soskuchilsya_po_komande_i_zhdal_znakomstva_s_novym_trenerom/
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