Соболев рассказал о возвращении в «Спартак» после Евро-2020

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о возвращении в команду после чемпионата Европы. По его словам, физически он не очень устал, а в моральном плане нужно было отдохнуть.

«Пять-шесть дней после Евро отдыхал, а потом уже хотелось поскорее вернуться в «Спартак» и начать тренироваться, — приводит слова Соболева пресс-служба клуба. — Ждал встречи с ребятами и знакомства с новым тренером. Все прошло отлично, мне понравилось. Физически на Евро я сильно не устал, потому что сыграл мало, а вот морально отдохнуть было нужно. На пятый или шестой день почувствовал, что соскучился по команде и готов вернуться».

Кроме того, Соболев рассказал о разговоре с новым главным тренером «Спартака» Руем Виторией.

«После занятия главный тренер подозвал меня, Зобнина и Джикию, объяснил, что поначалу будет тяжеловато, но через несколько дней все должно быть нормально: подтянемся к остальным, — отметил Соболев. — Впереди интересный сезон, сколько я забью — второй вопрос. Главное желание — завоевать титул и поднять трофей над головой».