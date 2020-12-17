Азмун после победы над «Спартаком» отправился в Иран
07:16
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после победы над «Спартаком» в 19-м туре чемпионата России (3:1) отметил, что впереди отпуск. 25-летний иранец опубликовал фотографию из самолета.
«Что ж, все закончилось хорошо, победа в российском дерби была самой важной. Теперь мне пора отдохнуть. Я хочу повеселиться месяц и побыть со своей семьей и друзьями. Мы едем в Иран», — написал Азмун в Instagram.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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