Азмун поддержал Кокорина

Форвард «Зенита» Сердар Азмун выразил поддержку своему партнеру по команде нападающему Александру Кокорину. Он опубликовал его фотографию в stories Instragram.

Фото сделано во время товарищеского матча против «Аль-Увайнаха», в котором Кокорин сделал хет-трик. Ранее стало известно, что «Зенит» договорился с «Сочи» об аренде игрока до конца сезона. При этом агент и отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что его клиент в «Сочи» не собирается.

21 января днем пресс-служба «Сочи» сообщила об аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20. Вечером нападающий попал в стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» (10:0). В этой игре Александр оформил хет-трик и вывел свою команду с капитанской повязкой. После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что, к сожалению, не принимает решение о будущем Кокорина в клубе из Санкт-Петербурга.