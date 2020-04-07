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Азмун, Халк и Жулиано вошли в список самых результативных легионеров «Зенита»

12:58
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«Зенит» в Twitter опубликовал сборную из самых результативных легионеров из дальнего зарубежья.

В нее вошли Бранислав Иванович (11 голов), Николас Ломбертс (11), Доменико Кришито (20), Аксель Витсель (22), Жулиано (17), Данни (68), Халк (77), Азмун (26), Рондон (28), Текке (29).

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