Азмун догнал Широкова по голам за «Зенит»

Форвард Сердар Азмун сделал дубль в матче против ЦСКА (2:1), забив свои 28-й и 29-й голы за «Зенит» в чемпионате России.

25-летний иранец в списке бомбардиров питерского клуба сравнялся с Романом Широковым, проведшим за команду на 87 игр больше. От делящих седьмое место Геннадия Поповича и Константина Зырянова Азмун отстает на один гол, от идущего шестым Александра Спивака — на три. Партнер иранца по атаке нынешнего «Зенита» Артем Дзюба отличился 55 раз, как и бразилец Халк, выступавший в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России: