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Азмун догнал Широкова по голам за «Зенит»

01:52
Сердар Азмун. Фото AFP
Сердар Азмун. Фото AFP
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Форвард Сердар Азмун сделал дубль в матче против ЦСКА (2:1), забив свои 28-й и 29-й голы за «Зенит» в чемпионате России.

25-летний иранец в списке бомбардиров питерского клуба сравнялся с Романом Широковым, проведшим за команду на 87 игр больше. От делящих седьмое место Геннадия Поповича и Константина Зырянова Азмун отстает на один гол, от идущего шестым Александра Спивака — на три. Партнер иранца по атаке нынешнего «Зенита» Артем Дзюба отличился 55 раз, как и бразилец Халк, выступавший в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Артем Дзюба

2015-н.в.

128

55

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Константин Зырянов

2007-2014

201

30

Сердар Азмун

2019-н.в.

43

29

Роман Широков

2008-2013

130

29

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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