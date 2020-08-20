Азмун догнал Широкова по голам за «Зенит»
Форвард Сердар Азмун сделал дубль в матче против ЦСКА (2:1), забив свои 28-й и 29-й голы за «Зенит» в чемпионате России.
25-летний иранец в списке бомбардиров питерского клуба сравнялся с Романом Широковым, проведшим за команду на 87 игр больше. От делящих седьмое место Геннадия Поповича и Константина Зырянова Азмун отстает на один гол, от идущего шестым Александра Спивака — на три. Партнер иранца по атаке нынешнего «Зенита» Артем Дзюба отличился 55 раз, как и бразилец Халк, выступавший в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Артем Дзюба
|
2015-н.в.
|
128
|
55
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
30
|
Сердар Азмун
|
2019-н.в.
|
43
|
29
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29