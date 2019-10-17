Азамат Засеев: «Перевертайло штрафовал Зинченко за то, что он тренировался больше чем нужно»

Полузащитник «Алании» Азамат Засеев, ранее выступавший за «Уфу», рассказал, что не мог предположить о переходе Александра Зинченко в «Манчестер Сити».

— Так мало кто мог подумать, — цитирует Засеева официальный сайт «Алании». — Возможно, даже сам Саня не думал. Но знаю наверняка, что мечтал. И не просто мечтал, а целенаправленно шел к этой цели. Зинченко — очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало, это его трудоспособность. Его Перевертайло даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что от ответил: «Ок, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться». В итоге, он сам находил футбольные площадки по городу, где можно было что-то с мячом делать, что-то отрабатывать. Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался. При всем при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек. Поет прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба. Разносторонний человек. Саня заслужил все то, что сейчас с ним происходит.

— Партнеры по команде в такие моменты не завидуют?

— Нет, конечно. Разве что белой завистью. Представь, человек уехал в Англию, играет в топ-команде с топ-футболистами на топ-стадионах. Как в этом плане не завидовать, ведь каждый из нас мечтает об этом? Интересно бывает, когда он показывает нам базу, как все устроено, кто как живет, тренируется. Мы были очень рады за него. Главное, что Саня нисколько не изменился. Какой был пацан, таким и остался. Я так скажу, если бы не его работоспособность, он остался бы в России и никуда бы не уехал. Но даже приехав туда, не имея практически шансов на попадание в основной состав, он всем все доказал. И себе, и Гвардиоле. Это о многом говорит.

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