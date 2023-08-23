Мусагалиев — о костюме Дзюбы с торчащим из трусов игрушечным бананом: «В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой»

Известный юморист, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уровне юмора в шутках нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

— В «Большом шоу» был резонансный момент, когда Дзюба появился в плаще на голое тело и с торчащим из трусов игрушечным бананом. Как вы на это реагировали?

— Я отношусь к этому как к работе и оценивал в первую очередь как ведущий и продюсер программы. Больше искал плюсы для всей передачи, а не прикидывал то, как это отразиться на репутации Артема. Потом мы посмеялись, все обсудили. А уже после выхода выпуска созвонились, все было хорошо.

— Как вы с точки зрения профессионального комика оцените стиль шуток Артема?

— У Дзюбы нет стиля шуток. Он говорит все подряд и очень много. В шутках Дзюбы юмор разглядывать с лупой. Хотя, бывает, у него и выстреливает...

— Многие говорят, что его участие в юмористических шоу вредит профессиональной карьере.

— Для меня это абсолютно неважно. Если человек находит время, то это его личное дело. Я считаю, если это вредит, он должен сам понимать. Если не вредит, то пусть участие в шоу никого не касается.

Суть «Большого шоу» заключается в том, что 10 участников сносят в общий банк по 300 тысяч рублей и играют на всю сумму. Смысл игры — не засмеяться и не улыбнуться, игнорируя шутки других участников проекта.