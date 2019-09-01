Судья всероссийской категории Игорь Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что защитник «Спартака» Айртон должен был быть удален в первом тайме матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Айртон верно получает желтую карточку на 15-й минуте. Вскоре случается момент с Игорем Смольниковым. На протяге бразилец наступает шипами на голеностоп игроку «Зенита». Это вторая желтая карточка. И удаление».

Отметим, что встречу обслуживает бригада арбитра Виталия Мешкова.