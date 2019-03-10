Айртон: "Победа придаст "Спартаку" уверенности"

Защитник "Спартака" Айртон после победы в гостевом матче 19-го тура чемпионата России над "Динамо" (1:0) подчеркнул, что уже адаптировался в команде.

– Мы знали, насколько важно победить в этом матче, с этими мыслями и выходили на игру, – сказал Айртон. – Победа придаст уверенности в чемпионате. Теперь нужно отдохнуть, так как скоро предстоит игра с "Зенитом".

– Адаптировались уже в команде?

– Да, мне все ребята помогают. Самое главное, я сам уже помогаю команде, радую болельщиков.​ (Дмитрий Зеленов, Юлия Яковлева)

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