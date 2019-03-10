Аяз Гулиев: "Игроки "Спартака" выжимали из себя все, что могли"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0) в разговоре с журналистами.

– У меня нога забилась – ничего серьезного, – объяснил Гулиев, почему он прихрамывает. – Пропускаю матч с "Зенитом", потому что у меня 4 желтых карточки. После красной – три остается.

– Еще Зе Луиш пропустит. Серьезные потери?

– Конечно, хотелось бы сыграть. Очень рады победить в дерби. Первый тайм посвежее были, во втором – больше ошибок. Все равно удержали преимущество.

– Кононов сказал, что некоторые футболисты были не готовы. Чувствовалась усталость после кубка?

– Конечно, за такой короткий промежуток времени тяжело играть, но мы выжимали из себя все, что могли. Конечно, усталость была уже во втором тайме, но не мешала настолько, чтобы игрок заменился.

– Качество футбола должно быть на первом месте в дерби или важнее результат?

– В первую очередь, дерби – это характер, много борьбы, качественный футбол должен присутствовать. Поле было, конечно, не самого хорошего из-за погоды. В качестве мы прибавим. В первом тайме неплохо контролировали мяч.

– После перехода на 4-3-1 как изменились ваши функции?

– Они (игроки линии обороны. – Прим. "СЭ") иногда помогали, бывало не успевали, но это игровые моменты. У нас такой стиль игры, что часто кто-то не успевает. Надо рисковать, брать игру на себя. Вообще страховали друг друга – если не успевал – помогали крайние или кто-то из центра.

– Результативный штрафной – домашняя заготовка?

– Да, отрабатывали это. Мы заранее знаем, что делать. Такой вариант, как я бил во втором тайме, готовили меньше.

– "Спартак" стал слабее за месяц?

– Нет. Здесь совсем другие эмоции. В предсезонке поле было совсем другое. Было легче играть, чем сейчас. И результат не так давил. Когда вели в счете, при таком поле было лучше не рисковать, сыграть попроще, и дальше выигрывать единоборства, которые всегда бывают в дерби.

– Жаль, что не сыграли с "Динамо" в Петровском парке?

– Мы не думали об этом – где сказали, там и сыграли. Конечно, всегда хочется сыграть на новом стадионе. Но ничего, сыграем там еще не раз. Оказалось, что для нас даже лучше, что сыграли в Химках. (Евгений Белоусов)

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