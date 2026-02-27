Ассистент Спаллетти поздравил Семака с юбилеем: «Желаю Сергею здоровья и чемпионства»

Даниэле Бальдини, ассистент Лучано Спаллетти в «Зените» (2010-2014), через «СЭ» поздравил Сергея Семака с 50-летием.

«Желаю Семаку в день его юбилея здоровья, благополучия в семье и возвращения чемпионства «Зенита». Сергей — уникальный человек для всего российского футбола, и он не может не вызывать огромного уважения. Знаю, что турнир РПЛ возобновляется для команды в день рождения главного тренера. Желаю ему и клубу по итогам сезона вернуть чемпионский титул в Петербург», — сказал Бальдини.

Семак выступал за «Зенит» с августа 2010 по июль 2013 года. После завершения карьеры он работал вместе с Бальдини в тренерском штабе Спаллетти.