ЦСКА поздравил Семака с 50-летием

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника и капитана команды Сергея Семака с днем рождения.

27 февраля Семаку исполнилось 50 лет.

«Поздравляем нашего экс-капитана с юбилеем и вспоминаем хет-трик, который помог нам выйти в ту легендарную евровесну сезона-2004/05», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Семак выступал за армейцев с 1994 по 2005 год. В составе красно-синих он выиграл чемпионат России, дважды стал обладателем Кубка России и один раз — Суперкубка страны. Всего на его счету 329 матчей за ЦСКА, в которых он забил 84 года и отдал 39 результативных передач.

С 2018 года Семак является главным тренером «Зенита».