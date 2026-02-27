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Дегтярев поздравил Семака с 50-летием

Павел Лопатко

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с 50-летием.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер. Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола», — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

В поздравлении отмечается, что, несмотря на успешные выступления в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть карьеры Семака. С 2018 года под его руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

«Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», — добавил Дегтярев.

Семак играл за «Пресню», «Карелию», «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». В его тренерской карьере помимо «Зенита» были сборная России (в качестве ассистента главного тренера) и «Уфа».

В октябре 2025 года Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак. Тренер позже ответил, что его это не задевает.

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Источник: «Коммерсант»
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Сергей Семак
Михаил Дегтярев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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