Дегтярев поздравил Семака с 50-летием

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с 50-летием.

«От всего спортивного сообщества поздравляю вас с юбилеем! В профессиональном спорте вы редкий пример специалиста, который состоялся на самом высоком уровне и как результативный игрок, и как успешный тренер. Вы стали многократным чемпионом России и в том и в другом качестве, по праву вписали себя в историю футбола», — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

В поздравлении отмечается, что, несмотря на успешные выступления в разных клубах, включая зарубежные, именно «Зенит» стал командой, в которой прошла большая часть карьеры Семака. С 2018 года под его руководством клуб шесть раз подряд становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

«Желаю Вам, Сергей Богданович, веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет», — добавил Дегтярев.

Семак играл за «Пресню», «Карелию», «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». В его тренерской карьере помимо «Зенита» были сборная России (в качестве ассистента главного тренера) и «Уфа».

В октябре 2025 года Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак. Тренер позже ответил, что его это не задевает.

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