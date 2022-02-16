«Урал» победил «Ригу» в товарищеском матче

«Урал» 16 февраля победил «Ригу» в товарищеском матче. Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 2:0.

Голы в составе российского клуба забили полузащитники Рамазан Гаджимурадов и Алексей Евсеев.

Напомним, что недавно Евсеев продлил контракт с «Уралом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Рига» — 2:1 (0:0)

Голы: , 62 (0:1). Гаджимурадов, 63 (1:1). Евсеев, 90 (2:1).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Динга (Шмыков, 46), Кулаков, Евсеев, Юшин (Гаджимурадов, 46), Егорычев, Колесниченко, Аугустыняк, Агеев (Железнов, 76).

Удаление: Аугустыняк (Урал), 85.

16 февраля.