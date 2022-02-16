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«Урал» победил «Ригу» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент

«Урал» 16 февраля победил «Ригу» в товарищеском матче. Команда из Екатеринбурга выиграла со счетом 2:0.

Голы в составе российского клуба забили полузащитники Рамазан Гаджимурадов и Алексей Евсеев.

Напомним, что недавно Евсеев продлил контракт с «Уралом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Урал» — «Рига» — 2:1 (0:0)

Голы: , 62 (0:1). Гаджимурадов, 63 (1:1). Евсеев, 90 (2:1).

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Динга (Шмыков, 46), Кулаков, Евсеев, Юшин (Гаджимурадов, 46), Егорычев, Колесниченко, Аугустыняк, Агеев (Железнов, 76).

Удаление: Аугустыняк (Урал), 85.

16 февраля.

ФК Рига
ФК Урал
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«Нижний Новгород» проиграл «Балтике» в товарищеском матче
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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