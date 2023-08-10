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Судейство

Сегодня, 18:30

Асхабадзе заявил, что «Факел» будет обращаться в ЭСК РФС в текущем сезоне

Артем Бухаев
Корреспондент
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Роман Асхабадзе.
Фото ФК «Факел»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об изменении в работе судей после назначения Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Выводы делать рано. Есть определенные вещи, которые мы не поняли в игре с «Локомотивом». Поэтому подавали на рассмотрение в ЭСК РФС. Мы не обращались в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение — в этом сезоне мы будем обращаться в ЭСК РФС, как это было после игры с «Локомотивом». Польза от этого? Никакой. Нас не поняли, говорили, что мы не идем в парадигме всех клубов. Теперь будем пробовать заявлять в ЭСК. Будем говорить (о судействе) не только публично, но и официально», — сказал Асхабадзе «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Факел» не обращался в ЭСК РФС с просьбой об оценке эпизодов.

После трех туров воронежцы занимают последнее место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
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