Артур Юсупов: «Вся команда в зале за час до тренировки, после окончания занятия никто не уходит, все остаются и работают»

Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов в интервью официальному сайту клуба рассказал, что привело команду в глубокий кризис.

Бело-голубые вылетело из Олимп-Кубка России, проиграв «Лучу» (0:1) в 1/16 финала. В чемпионате России москвичи занимают 11 место.

— Когда раз за разом не получается забить, то теряется уверенность? Или наоборот — злость появляется?

— Если не забиваешь, то уверенность уходит, это так. Скажу больше — в начале игры у нас всегда много моментов, но если реализовать их не получается, то затем у нас становится больше ошибок. Мы начинаем спешить, нервничать, времени остается все меньше, отсюда и потеря уверенности. Конечно, на каждого из наших игроков давит эта ситуация, что мы немного забиваем, что мы не на тех местах в таблице, которых от нас ждут. Равнодушных в «Динамо» нет. Уверен, что все придет. По-другому быть не может.

— Каков рецепт выздоровления? Стиснув зубы работать?

— Только так. И мы именно это и делаем. Вся команда в зале за час до тренировки, после окончания занятия никто не уходит, все остаются и работают. Должно нас прорвать. И для начала — нам следует начать собирать «свои» очки. У тех команд, которые объективно слабее нас. Приподняться в таблице, а дальше уже будет легче чисто психологически.