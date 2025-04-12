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12 апреля, 16:57

Артур получил разрыв ахилла в матче с «Пари НН»

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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что нападающий команды Артур получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

«У Артура серьезная травма. Порван ахилл», — заявил Гафин после игры.

26-летний футболист получил травму в начале второго тайма матча. Он не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. Вместо Артура на поле вышел Ярослав Гладышев.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась ничьей со счетом 1:1.

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3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
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 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
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 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
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