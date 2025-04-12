Артур получил разрыв ахилла в матче с «Пари НН»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что нападающий команды Артур получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

«У Артура серьезная травма. Порван ахилл», — заявил Гафин после игры.

26-летний футболист получил травму в начале второго тайма матча. Он не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. Вместо Артура на поле вышел Ярослав Гладышев.

Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась ничьей со счетом 1:1.