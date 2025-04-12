Артур получил разрыв ахилла в матче с «Пари НН»
Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что нападающий команды Артур получил разрыв ахиллова сухожилия в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН».
«У Артура серьезная травма. Порван ахилл», — заявил Гафин после игры.
26-летний футболист получил травму в начале второго тайма матча. Он не смог покинуть поле самостоятельно, его унесли на носилках. Вместо Артура на поле вышел Ярослав Гладышев.
Встреча проходила в Нижнем Новгороде и завершилась ничьей со счетом 1:1.
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|
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|5
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|47
|
4
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|5
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|38-16
|47
|
5
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|
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|
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|
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|5
|8
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|28-44
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13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
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|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5
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