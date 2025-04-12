«Пари НН» — московское «Динамо»: видео голов

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Пари НН» в матче 24-го тура РПЛ — 1:1. Игра прошла в Нижнем Новгороде.

60-я минута. Трошечкин — 1:0

71-я минута. Гладышев — 1:1

«Динамо» с 43 очками сохраняет пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» набрал 20 баллов и поднялся на 13-ю строчку.