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Артур Григорьянц: «КДК не будет рассматривать удаление Комличенко»

19:24
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Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, будет ли рассмотрено удаление нападающего «Динамо» Николая Комличенко на ближайшем заседании.

— Мы этот эпизод изучать не будем, так как желтые карточки не рассматриваем. (Сергей Федоров)

Комличенко был удален в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина» (0:1). Форвард получил две желтые карточки в самом начале второго тайма: на 47-й и 52-й.

Второе предупреждение игрок получил за то, что он ударил локтем соперника в верховой борьбе.

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