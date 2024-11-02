Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «От похвалы до ненависти — один шаг»

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев ответил на вопрос «СЭ», как относился к критике в свой адрес после перехода в московский клуб.

«От похвалы до ненависти — один шаг, как и наоборот. У болельщиков есть свое мнение, они все видят. Я лишь делаю свою работу», — сказал Тимофеев «СЭ».

После победы над «Рубином» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Рубин» (18 баллов) располагается на седьмой позиции.