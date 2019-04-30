Голкипер "Спартака" Артем Ребров, который восстанавливается после травмы, считает, что в матче 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1) красно-белым не хватило игрока, который добавил бы порядка в действиях футболистов. Официальный Youtube-канал москвичей опубликовал видео с разбором встречи.

– Почему "Спартак" пытался сохранить счет 1:0? Нет какой-то уверенности в своих силах, присутствует нервозность в действиях. Нет человека, который мог бы на поле всех расставить по своим местам. Ещенко добавил импульса, когда вышел на замену, но этого не хватило. Трибуны кричали "сколько можно"? А что они еще могут кричать? – сказал Ребров.

"Спартак" с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 32 баллами располагается на 11-й строчке.

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