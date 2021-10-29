Евменов об интересе «Уфы» к Жиркову: «Будет предложение — будет играть»
Бывший спортивный директор и глава селекционного отдела «Зенита» Антон Евменов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе Юрия Жиркова в «Уфу».
«Сложно как-то комментировать Жиркова и «Уфу». Юрий Валентинович все еще хочет играть в футбол, он не испортит большинство клубов Российской премьер-лиги. В «Уфе» поле не очень, но думаю, что он сам разберется. Будет предложение — будет играть. Если будет одно единственное, то он его примет. Вполне возможно, что будет несколько вариантов», — сказал Евменов в эфире YouTube-канала «Вышли!».
Контракт Юрия Жиркова с «Зенитом» истек 30 июня 2021 года. На данный момент 37-летний футболист является свободным агентом.
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