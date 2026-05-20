Станислав Черчесов: «В чемпионской гонке поддерживал «Зенит». Семака уже поздравил лично»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил итог чемпионской гонки в РПЛ.

— Вы удивлены развязкой чемпионата, где «Краснодар» упустил первое место, а «Зенит» воспользовался шансом? — вопрос Черчесову.

— Что такое упустил? Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» — команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У него была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должное «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России.



И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит».

— Почему?

— Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место — непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично, — сказал Черчесов.

«Зенит» выиграл РПЛ в сезоне-2025/26 и в 11-й раз в своей истории стал чемпионом России. «Краснодар» занял 2-е место, отстав от сине-бело-голубых на два очка. «Быки» пропустили сине-бело-голубых на первую строчку в предпоследнем туре после поражения от «Динамо» в Москве (1:2)

Полная версия интервью Станислава Черчесова — скоро в «СЭ».

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