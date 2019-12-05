Артем Дзюба: «У меня достаточно знакомых среди болельщиков «Спартака»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о своих отношениях с болельщиками «Спартака».

— Вы общаетесь с болельщиками «Спартака» вне стадиона — там другая история, без «войны»?

— У меня достаточно знакомых из их числа. Там все нормально и адекватно, никто мне зла не желает, но и добра в матче с красно-белыми не желают тоже. Окей, все понятно — но в то же время меня поздравляют с победой. Люди понимают — то, что происходит на поле, там и остается. В жизни все иначе, больше уважения.

Эти люди знают мою историю ухода из «Спартака» во всех подробностях, они как раз в курсе, кто и кого предал. Мне дико сейчас читать, что я на камеру играю с детьми. Ребята, это мои дети, я их люблю и не собираюсь прогонять, даже если рядом камера, не буду гнать и операторов — это их хлеб. Будьте вы проще, что за дичь?

Обожаю детей, они искренние, настоящие. Да, иногда шумные, но всегда стараюсь уделить время им и не хочу, чтобы у них сложилось мнение, что футболисты заносчивы. Дурачусь с ними, смеюсь — это моя жизнь. Я не идеален в ней, не идеален в футболе — не Месси, не Роналду, не Ибрагимович. Но кое-что умею на поле и вне его оскорблять себя и свою семью не дам.

И с пути меня не собьют этим флешмобом. Как сказал один киногерой, приходит время выбирать — что правильно, а что легко. Вот буду делать то, что правильно. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.