Артем Дзюба: «Спартак» воспрял, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак»

Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о том, что он думает о силе «Спартака». «Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

— Не знаю, что, как и чего, но мне нравится Тедеско, — сказал Дзюба. — Мы с ним немножко поцапались, но в перерыве его помощники дали «пятачки» — это эмоции, нет проблем. Он пришел в незнакомый чемпионат, незнакомую команду, тяжело сразу наладить. Видно, что пытается сбалансировать оборону, плясать от печки. Мне кажется, команда скорее жива, чем мертва — в какой-то момент сезона она просто поплыла. Сейчас воспряла, это приятно, всем нам нужен сильный «Спартак». Чем сильнее соперник, тем интереснее матчи. Но в воскресенье ни в одном компоненте «Спартак» нас не переиграл.

Рано или поздно красно-белые нас победят — когда-то же это случится — и я признаю, что они оказались сильнее. Но сейчас выиграли мы, имея вдесятером не меньше моментов. Первый тайм полностью за нами, даже в шоке были, что москвичи не могли выйти из обороны. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — скоро в «СЭ»