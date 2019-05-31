Артем Дзюба: "Семак создал атмосферу – без конфликтов и грязи"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" назвал главное качество главного тренера команды Сергея Семака​. Также он опроверг, что наставник сине-бело-голубых не злится на игроков.

– Семак оставляет впечатление человека, который не злится на вас и не повышает голос. Это так?

– Нет, бывает всякое – когда ему что-то не нравится. Если первый тайм проигрываем или действуем не так, может и сорваться.

– Главное для вас качество Семака-тренера?

– Большая его заслуга в том, что он смог объединить в команду тех, кто вернулся, донести до них свои идеи, и то, что все слушали друг друга – он много спрашивал, выяснял чужое мнение, разговаривал со многими индивидуально. Создал атмосферу – без конфликтов, грязи и всего остального. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.