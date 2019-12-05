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Артем Дзюба: «Рад, что Джано и Мельгарехо не наказали за стычку»

20:20
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Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о своем мнении по поводу стычки Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо в концовке матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0).

— Обратили на поле внимание на стычку Джано и Мельгарехо?

— Нет, пропустил. Потом уже сказали, что кто-то кого-то боднул головой. Рад, что не показали карточки, парней не наказали. Желаю, чтобы у них все сложилось хорошо. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/kapitan-sbornoy-rossii-forvard-zenita-artem-dzyuba-o-pobede-nad-spartakom-situacii-s-fanatami-i-zherebevke-evro-2020-1618636/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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