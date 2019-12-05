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Артем Дзюба: «Против «Спартака» выиграно сражение, но вся война еще впереди»

19:50
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Спартак» (1:0). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Спартак» (1:0). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Капитан сборной России, форвард «Зенита» Артем Дзюба дал эксклюзивное интервью «СЭ». В нем он рассказал о том, что он думает о матче против «Спартака» и о борьбе за чемпионство. «Зенит» обыграл «Спартак» (1:0) в 18-м туре чемпионата России.

— 20 очков от «Спартака», 8 — от «Локо». «Зенит» — чемпион?

— Мы знали, что «Локомотив» уступил «Динамо», и хотели оторваться. Но в целом на разрыв не смотрим, идем от игры к игре. Главное — хорошо восстановиться к встрече с динамовцами, которые ожили еще больше, чем «Спартак». При Новикове это совсем другая команда, предстоит непростой матч. Бело-голубые заставляют себя уважать, это совсем другой коллектив по сравнению с тем, что был в первом круге. Против «Спартака» выиграно сражение, но вся война еще впереди. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Артема Дзюбы — скоро в «СЭ»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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