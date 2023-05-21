Дзюба поздравил Галактионова с днем рождения: «Спасибо за доверие!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поздравил главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова с днем рождения.

Сегодня, 21 мая, российский специалист отмечает 39-летие.

«С днем рождения! Спасибо за доверие и за все, что делаете для команды!» — написал Дзюба в соцсетях.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент московская команда под его руководством занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.