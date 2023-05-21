Защитник «Торпедо» Кожемякин: «Болельщик сказал, что никто не бьется. Я попросил фамилии — он замолчал»

Защитник «Торпедо» Олег Кожемякин рассказал о беседе с болельщиком и выступлении команды в текущем сезоне.

«Болельщики высказали недовольство, я пытался свои мысли донести. Болельщик в порыве гнева, ярости не умолкал. Говорил нелицеприятные вещи. А я хотел донести свою позицию. Человек сказал, что никто не бился. Я попросил, давайте пройдемся по личностям, он замолчал — вот и все. Я хочу конкретики тогда от людей, которые выдвигают претензии. «Торпедо» как клуб недооценен. Организация на высшем уровне. Надеюсь, клуб будет только процветать. Те люди, которые сейчас работают в клубе, воплотят свои идеи и клуб будет в конкурентоспособной среде среди московских клубов», — приводит слова Кожемякина «РБ Спорт».

После 27 туров чемпионата России на счету «Торпедо» 13 очков и последняя, 16-я, строчка в турнирной таблице. Клуб досрочно оформил вылет из РПЛ в первую лигу.