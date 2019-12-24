Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил за звание лучшего игрока 2019 года.

— Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно! Идем дальше, — написал 31-летний футболист в Instagram.

Капитан сборной России признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс». Самая авторитетная футбольная премия досталась форварду «Зенита» второй год подряд.

Дзюба — лучший футболист России-2019!