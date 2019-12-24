Артем Дзюба — о звании лучшего игрока года: «Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня»
14:25
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поблагодарил за звание лучшего игрока 2019 года.
— Спасибо огромное всем, кто голосовал за меня! Безумно приятно! Идем дальше, — написал 31-летний футболист в Instagram.
Капитан сборной России признан лучшим футболистом календарного 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс». Самая авторитетная футбольная премия досталась форварду «Зенита» второй год подряд.
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