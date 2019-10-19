Главный тренер «Зенита» Артем Дзюба после матча 13-го тура чемпионата России с «Ростовом» (6:1) назвал две лучшие команды в своей карьере.

— Конечно, я забрал мяч. Как не забрать-то, после такого матча? — заявил 31-летний игрок в интервью официальному сайту команды. — 3+2 — это дорогого стоит, тем более с соперником, которого все так хвалили перед игрой. Нам говорили, что это будет трудный матч, но мы сыграли почти идеально.

Нынешние «Зенит» и сборная России — лучшие команды в моей карьере. По состоянию, атмосфере... Безумно горжусь ими, люблю их и наслаждаюсь нынешним моментом карьеры. Футбольный век очень короткий, поэтому нужно как можно больше играть, кайфовать и радовать зрителя. Вот сегодня, например, был прекрасный спектакль. Очень приятно было сыграть одну из главных ролей.

Дальше будет трудный матч, давайте пойдем дальше. Мы и так все всё прекрасно знаем, сейчас все будут говорить, что мы великолепны, но стоит один раз оступиться, нас опять опустят. Я спокойно отношусь к эйфории. Наверное, возраст уже.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр