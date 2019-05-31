Артем Дзюба: "Мне кажется, Заболотный сам от мемов про себя немного кайфует"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал, как у него в телефоне записан одноклубник Антон Заболотный​. По его мнению, сам игрок иногда кайфует от шуток про себя.

– Троллинг-статус Заболотного – "легенда русского футбола", как он относится к этому?

– Изначально он сам это воспринимает, надо отдать должное. Хохочет, когда начинают скандировать его фамилию. Мне кажется, от этого немного кайфует – это какая-то своя история.

– Как он у вас записан в телефоне?

– Заба. А у Кержа, кажется – Заба Гений, мы его часто так называем.

– Самое необычное имя одноклубника в вашем списке контактов?

– Только если Лунев – Лунтик, как в мультике. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.