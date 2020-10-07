Арслан Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы»

Арслан Халимбеков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера уфимцев и контракт с ним был расторгнут.

Напомним, Евсеев возглавлял уфимцев с марта 2019 года. Под руководством 44-летнего специалиста клуб занял 9-е место по итогам прошлого сезона чемпионата России.

На данный момент «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, одержав одну победу и набрав 6 очков после 10 матчей.