РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Арслан Халимбеков будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы»

15:40
Арслан Халимбеков. Фото ФК «Уфа».
Арслан Халимбеков. Фото ФК «Уфа».
Теги:

Арслан Халимбеков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Вадим Евсеев подал в отставку с поста главного тренера уфимцев и контракт с ним был расторгнут.

Напомним, Евсеев возглавлял уфимцев с марта 2019 года. Под руководством 44-летнего специалиста клуб занял 9-е место по итогам прошлого сезона чемпионата России.

На данный момент «Уфа» находится на 15-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, одержав одну победу и набрав 6 очков после 10 матчей.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир