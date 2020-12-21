Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказал мнение по поводу заявления главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о том, что он не будет продлевать контракт с клубом.

«Мой тренер не мог такое сказать, он там двадцать лет работал (Арсен Венгер. — Прим. «СЭ»), его могли только на носилках оттуда вынести, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». - В идеале, если футболисты профессионалы, то им должно быть все равно, когда уйдет тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу».

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. В настоящий момент команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Аршавин выступал в «Арсенале» с 2009-й по 2013 год. Тренером лондонской команды с 1996-го по 2018-й был Арсен Венгер.