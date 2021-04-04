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Дмитрий Комбаров считает, что «Спартак» заиграл по-другому после возвращения Промеса

12:45
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил изменения у красно-белых после возвращения Квинси Промеса.

«Перед трансфером было очень много разговоров: нужен или нет, будет ли у него мотивация, — сказал Комбаров «СЭ». — Я знаю Квинси, знаю его характер и качества. Я говорил, что это в любом случае усиление. Ему нужно было время на адаптацию, а тут он вернулся, можно сказать, домой. И время на вхождение в игру — минимальное. Помимо футбольных качеств, Промес очень важен в раздевалке. Он лидер, может повести команду за собой. Посмотрите сами — Квинси пришел и «Спартак» показывает другую игру. А самое главное, есть результат».

Напомним, что Квинси Промес перешел в «Спартак» в конце февраля 2021 года за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландец провел четыре матча после возвращения. На его счету два гола и две голевые передачи.

(Артем Бухаев)

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