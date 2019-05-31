"Аршавин и Павлюченко не провалились, Смертин и Жирков не были ключевыми фигурами". Дзюба - о наших в Англии

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" оценил игру российских футболистов в Англии. Сам он мечтает однажды перейти в английский клуб.

– Что для вас сейчас первично?

– 50 на 50. Скажу без лукавства, Англия – это мечта. И опасность определенная – ни у кого, кто туда уехал, не получилось. Опять же – вызов, а вдруг у меня получится?

– У Аршавина не получилось?

– До конца нет. Да, четыре гола на "Энфилде" никто никогда не забудет, но это один год, а смотрят ведь не по одному сезону. Мне кажется, надо провести два-три добротных. Само собой, Аршавин и Павлюченко не провалились, я этого не говорю. Но Смертин и Жирков не были ключевыми фигурами, там такой уровень был в то время.

– Английский учите?

– Нет, каюсь, лентяй. Считаю, что как только окунусь в среду, сразу выучу, потому что буду со всеми трещать. Буду прямо насыпать им, а они будут поправлять. Так мне тяжело – пару раз попытался, но меня это душит, нужно общение. Там будет проще. (Сергей Егоров, Егор Бычков)

Полностью интервью Артема Дзюбы – здесь.