«Арсенал» — «Зенит»: Дзюба не забил в пустые ворота. Сэйв защитника туляков
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил в пустые ворота «Арсенала» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
На 4-й минуте встречи Малком выкатил мяч Дзюбе на пустые ворота, однако удар 32-летнего форварда успел заблокировать защитник туляков Артем Сокол.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Арсенал» — «Зенит»
??? #АрсеналЗенит pic.twitter.com/AIZcljqBJ8— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) November 28, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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