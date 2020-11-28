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«Арсенал» — «Зенит»: Дзюба не забил в пустые ворота. Сэйв защитника туляков

14:22
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забил в пустые ворота «Арсенала» в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

На 4-й минуте встречи Малком выкатил мяч Дзюбе на пустые ворота, однако удар 32-летнего форварда успел заблокировать защитник туляков Артем Сокол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи «Арсенал» — «Зенит»

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