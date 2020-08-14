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«Арсенал» — «Уфа»: все голы матча

19:02
Евгений Луценко. Фото ПФК «Арсенал»
Евгений Луценко. Фото ПФК «Арсенал»
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В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ «Арсенал» принимает «Уфу». Счет в первом тайме открыл нападающий и капитан хозяев Евгений Луценко.

В концовке тайма Вячеслав Кротов забил ответный мяч.

Арсенал Т — Уфа

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