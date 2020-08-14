«Арсенал» — «Уфа»: все голы матча
19:02
В матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ «Арсенал» принимает «Уфу». Счет в первом тайме открыл нападающий и капитан хозяев Евгений Луценко.
? Евгений Луценко!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2020
Лучший бомбардир туляков прошлого сезона снова забивает красоту.
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В концовке тайма Вячеслав Кротов забил ответный мяч.
? Вячеслав Кротов ценой повреждения сравнивает счёт в матче.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 14, 2020
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