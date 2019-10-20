РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд

15:28
Теги:

В матче 13-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Сочи». Стал известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Сочи».

«Арсенал»: Левашов, Денисов, Бельяев, Альварес, Бауэр, Комбаров, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий, Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володьков Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Кангва, Аджоев, Тудорие.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Кулагин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный.

Запасные: Фролов, Заблолтный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулин, Колдунов, Карапетян.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир