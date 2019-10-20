«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд
В матче 13-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» принимает «Сочи». Стал известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Сочи».
«Арсенал»: Левашов, Денисов, Бельяев, Альварес, Бауэр, Комбаров, Ткачев, Горбатенко, Ломовицкий, Кангва, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Довбня, Володьков Берхамов, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Кангва, Аджоев, Тудорие.
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Кулагин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Фролов, Заблолтный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиулин, Колдунов, Карапетян.
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