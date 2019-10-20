В ходе матча 13-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Сочи» вратарь гостей Сослан Джанаев к 56-й минуте отразил два 11-метровых удара. Нашлись те, кто задался вопросом: не нарушил ли голкипер правила игры?

В субботу в игре «Зенит» — «Ростов» Сергей Карасев потребовал повторить пенальти, когда вратарь ростовчан Егор Бабурин далеко вышел из ворот и парировал удар Артема Дзюбы.

Сегодня при первом 11-метровом Джанаев полностью выполнил требование правил, оставив одну ногу на ленточке: пятка правой ноги находилась на линии ворот.

Первый пенальти.

А вот во второй раз Сослан немного сошел с ленточки — сантиметра на три. Формально, по правилам это нарушение.

Второй пенальти.

В реальности очень малый процент судей решится в такой ситуации зафиксировать фол со стороны вратаря и перебить пенальти. Виталий Мешков продолжил игру. (Александр Бобров)

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