«Арсенал» подтвердит финансирование на новый сезон до 30 мая

«Арсенал» прокомментировал информацию о том, что клуб не прошел лицензирование для РПЛ и ФНЛ-1.

«Лицензирование клуба состоит из 6 критериев. На данный момент тульский «Арсенал» без замечаний прошел процедуру лицензирования по 5 пунктам. Единственный вопрос на сегодняшний день касается финансирования на предстоящий сезон. До 30 мая необходимо отправить в РФС документ, гарантирующий финансирование на сезон-2022/23. В необходимые сроки это будет сделано», — говорится в заявлении клуба для «СЭ».

По итогам чемпионата России-2021/22 тульская команда заняла последнее, 16-е место в РПЛ и вылетела в первый дивизион.