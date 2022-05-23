Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:45

Непомнящий поддержал расширение РПЛ до 18 команд

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ с 16 до 18 команд.

«Я поддерживаю расширение. В сложившихся условиях это позволит провести полноценный чемпионат. Во-первых, в связи с отстранением России от международных турниров у нас освободилось примерно 50 игровых дней в календаре, которые можно и нужно использовать. Во-вторых, появился шанс создать условия для развития профессиональных команд не только в центральной части страны, но и за Уралом. Это не только РПЛ, но и ФНЛ, и команды второй лиги», — заявил Непомнящий RT.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1006778-nepomnyaschii-rpl-rasshirenie
Валерий Непомнящий
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенду советской тяжелой атлетики зарезал за деньги собственный сын
Запрещенный «флаг войны», американцы и алкоголь, женщина-тренер и сексизм. Главные скандалы на хоккейном ЧМ-2022
Материалы сюжета: РПЛ-2022: чемпионат расширят или вернут Кубок лиги?
«Арсенал» подтвердит финансирование на новый сезон до 30 мая
«Арсенал» не прошел лицензирование
Смородская высказалась против моратория на вылет из РПЛ
Колосков — о моратории на вылет для «Рубина»: «Клубу нужно напомнить историю «Спартака»
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Клубы РПЛ три года подряд голосуют за расширение лиги»
Спортивный директор «Ростова» Рыскин: «Рубин» терять нельзя»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Президент «Урала»: «Теперь в РПЛ будет пять московских команд. А остальная Россия? Надо расширяться до 18-20 клубов»
Хохлов выступил против перехода Грулева из «Динамо» в «Зенит»
Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов»
В «Торпедо» подтвердили интерес к защитнику «Арсенала» Смольникову
Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Чинквини готов вернуться к работе в России
Один итальянский тренер покинет «Зенит», второй останется
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хохлов выступил против перехода Грулева из «Динамо» в «Зенит»

«Арсенал» подтвердит финансирование на новый сезон до 30 мая
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости