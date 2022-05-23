Непомнящий поддержал расширение РПЛ до 18 команд

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ с 16 до 18 команд.

«Я поддерживаю расширение. В сложившихся условиях это позволит провести полноценный чемпионат. Во-первых, в связи с отстранением России от международных турниров у нас освободилось примерно 50 игровых дней в календаре, которые можно и нужно использовать. Во-вторых, появился шанс создать условия для развития профессиональных команд не только в центральной части страны, но и за Уралом. Это не только РПЛ, но и ФНЛ, и команды второй лиги», — заявил Непомнящий RT.

24 мая состоится заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.