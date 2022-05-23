«Арсенал» не прошел лицензирование

По информации «СЭ», «Арсенал» не смог пройти лицензирование для РПЛ и ФНЛ-1. У клуба будет возможность исправить это на апелляции.

По итогам чемпионата России-2021/22 тульская команда заняла последнее, 16-е место в РПЛ и вылетела в первый дивизион.