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«Арсенал» продлил контракты штаба Черевченко до конца сезона

15:45
Игорь Черевченко. Фото ПФК «Арсенал».
Игорь Черевченко. Фото ПФК «Арсенал».
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Тульский «Арсенал» продлил контракты штаба главного тренера команды Игоря Черевченко до конца нынешнего сезона. Об этом заявил спортивный директор клуба Андрей Рудаков.

—Контракт с главным тренером Игорем Черевченко продлен только до конца чемпионата. А потом?

— Нормальная ситуация. У многих контракты продлены таким образом, не только в нашем клубе. Нужно для начала закончить сезон. Есть руководство, которое будет потом решать, — цитирует Рудакова Myslo.ru.

— «Арсенал» будет готовиться к концовке в Кратово?

— Нет, пока мы здесь. В принципе, на Центральном стадионе хорошее поле, условия созданы вполне приличные.

— Возможно ли, что на трибунах, по примеру той же Германии, мы увидим хотя бы фанерные щиты, обозначающие зрителей?

— У нас еще есть время для таких идей. Мы только первую неделю тренируемся. Может, какие-то изменения и новшества действительно произойдут.

Ранее стало известно, что сезон в Тинькофф-чемпионате России возобновится 21 июня. «Арсенал» занимает седьмое место, имея в активе 28 очков в 22 матчах.

Дополнительная информация:

https://myslo.ru/city/people/interview/sportivnyj-direktor-andrej-rudakov-igroki-arsenala-soskuchilis-po-futbolu

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