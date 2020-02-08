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«Арсенал» отдал в аренду нападающего Тудорие

11:15
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Тульский «Арсенал» отдал нападающего Александру Тудорие в румынский «Волунтари». Срок аренды рассчитан до конца сезона-2019/20, сообщает официальный Twitter чемпионата Румынии.

23-летний Тудорие перешел в «Арсенал» как раз из «Волунтари» летом 2019 года. В первой части сезона форвард принял участие в 11 матчах, забив один мяч.

«Арсенал» после 19 туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

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