«Арсенал» отдал в аренду нападающего Тудорие

Тульский «Арсенал» отдал нападающего Александру Тудорие в румынский «Волунтари». Срок аренды рассчитан до конца сезона-2019/20, сообщает официальный Twitter чемпионата Румынии.

FC Voluntari anun?? c? a semnat un contract pe o perioad? de 6 luni cu Alexandru Tudorie. Atacantul , ?n v?rst? de 23 de ani, a mai evoluat pentru ilfoveni ?ntre 2017 ?i 2019, perioad? ?n care a bifat 68 de partide reu?ind s? ?nscrie de 23 de ori. pic.twitter.com/VAfwm5QpQa — Liga 1 Rom?nia??? (@Liga1Romania) February 6, 2020

23-летний Тудорие перешел в «Арсенал» как раз из «Волунтари» летом 2019 года. В первой части сезона форвард принял участие в 11 матчах, забив один мяч.

«Арсенал» после 19 туров чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.