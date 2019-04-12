"Арсенал" обыграл "Урал", "Ахмат" и "Локо" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Арсенал" победил "Урал" в матче 23-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (5:3). Дублем в составе туляков отметился нападающий Артем Максименко.

"Арсенал" набрал 44 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Урал" с 18 баллами располагается на 13-й строчке.

В другом матче "Ахмат" и "Локомотив" сыграли вничью (2:2). Грозненцы набрали 27 очков и расположились на 10-м месте. Красно-зеленые с 40 баллами занимают 6-ю строчку.

Молодежные команды

23-й тур

"Арсенал Т - мол." (Тула) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 5:3 (1:1)

Голы: Крикуненко, 3 (1:0). Татаринов, 23 (1:1). Крохин, 51 (2:1). Галимов, 65 (2:2). Татаринов, 71 (2:3). Максименко, 73 (3:3). Максименко, 80 (4:3). Ильин, 83 (5:3).

Судья: Карасев (Псков).

12 апреля. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

"Ахмат - мол." (Грозный) - "Локомотив - мол." (Москва) - 2:2 (1:1)

Голы: Сулейманов, 5 (0:1). Осмоловский, 21 (1:1). Файзуллин, 72 (1:2). Денилханов, 86 (2:2).

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

12 апреля. Грозный. Стадион им. Билимханова.

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