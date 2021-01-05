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«Арсенал» объявил об уходе Кадири

15:10
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Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Абдул Кадири покинул «Арсенал».

Клуб из Тулы прервал арендное соглашение с киевским «Динамо», 24-летний ганец вернется в расположение украинской команды.

В сезоне-2020/21 Кадири провел в составе «Арсенала» 13 матчей и забил 2 мяча.

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