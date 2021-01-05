«Арсенал» объявил об уходе Кадири

Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник Абдул Кадири покинул «Арсенал».

Клуб из Тулы прервал арендное соглашение с киевским «Динамо», 24-летний ганец вернется в расположение украинской команды.

??Абдул Кадири покидает «Арсенал»



Мы благодарим Абдула за профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере.



Подробности?https://t.co/mh7qZczelN pic.twitter.com/5dFmmEoJyf — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) January 5, 2021

В сезоне-2020/21 Кадири провел в составе «Арсенала» 13 матчей и забил 2 мяча.