Кадири покинул «Арсенал». По Коновалову опции выкупа у туляков не будет

Как стало известно «СЭ», Абдул Кадири покинул тульский «Арсенал». Российский клуб воспользовался опцией в соглашении с киевским «Динамо», по которому аренду 24-летнего полузащитника можно прервать зимой.

За красно-желтых Кадири в нынешнем сезоне провел 13 матчей и забил 2 гола.

«Арсенал» уже нашел замену ганцу — в аренду до конца сезона клуб берет Игоря Коновалова из «Рубина». По соглашению, туляки будут полностью выплачивать зарплату 24-летнему футболисту, при этом опции выкупа в договоре нет. Ранее о возможном переходе Коновалова в «Арсенал» сообщал «Бизнес Online».

Полузащитник почти не имел игровой практики в «Рубине» — в нынешнем сезоне в РПЛ сыграл лишь 195 минут.

(Константин Алексеев)